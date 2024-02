Was macht der Kurs bei Apollo Commercial Real Estate Finance?

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aktie der Apollo Commercial Real Estate Finance Inc die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die Gesamtbewertungen der Analysten belaufen sich auf 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine Updates von Analysten zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 10,5 USD, was einer potenziellen Performance von 3,45 Prozent entspricht. Da der derzeitige Aktienkurs bei 10,15 USD liegt, führt diese Entwicklung zur Einstufung "Neutral". Insgesamt bewerten wir die Aktie als Redaktion daher neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Apollo Commercial Real Estate Finance Inc in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung verzeichnet werden, weshalb wir die Aktie mit "Schlecht" bewerten. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Apollo Commercial Real Estate Finance Inc daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Apollo Commercial Real Estate Finance Inc spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren gehäuft, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Apollo Commercial Real Estate Finance Inc in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Apollo Commercial Real Estate Finance Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,95 USD. Der letzte Schlusskurs von 10,15 USD weicht somit um +2,01 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,79 Prozent Abweichung). Somit wird die Apollo Commercial Real Estate Finance Inc-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.