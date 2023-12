Was macht der Kurs bei Apac Realty?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Apac Realty-Aktie weist für die letzten 7 Tage einen Wert von 50 auf, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 59,26 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Apac Realty.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie als neutral eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Somit erhält Apac Realty in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Apac Realty von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -17,54 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.