Was macht der Kurs bei Aoxin Q, M Dental?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Aoxin Q & M Dental zeigen gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten zwar aktiv, jedoch blieb die Rate der Stimmungsänderung gering. Aus diesem Grund wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,08 SGD liegt, während der aktuelle Kurs nur bei 0,051 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die letzten 50 Tage bewertet die Aktie mit einem Abstand von -15%, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, was zu einer heutigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auch aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 66,32 insgesamt 162% höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" von 25,36.

Insgesamt erhält die Aktie von Aoxin Q & M Dental gemischte Bewertungen, wobei sowohl das Anleger-Sentiment, die technische Analyse als auch die fundamentale Analyse zur Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" führen.