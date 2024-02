Was macht der Kurs bei Andrews Sykes?

Der Aktienkurs von Andrews Sykes hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 38,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 1,22 Prozent, was bedeutet, dass Andrews Sykes in diesem Bereich eine Outperformance von +37,1 Prozent verzeichnete. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von 2,23 Prozent im letzten Jahr um 36,1 Prozent übertreffen. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Andrews Sykes weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 53,33 Punkten und der RSI25 bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Andrews Sykes aktuell -2,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -2,97 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Performance von Andrews Sykes in den letzten 12 Monaten eine starke Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen, was zu positiven Ratings in verschiedenen Kategorien führt. Die technische Analyse deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, während die Anleger-Stimmung als neutral bewertet wurde.