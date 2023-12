Was macht der Kurs bei AmmoPreferred?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Für Ammo wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 65,52 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 76,09, was bedeutet, dass Ammo überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ammo bei 1,98 USD, was -14,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Die Einstufung lautet daher "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung abgegeben.

Ammo zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf und entspricht daher einer "Gut"-Einstufung.