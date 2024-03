Was macht der Kurs bei American Power?

Die technische Analyse der American Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,018 USD liegt, was einem Unterschied von -55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,03 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt (-40 Prozent Abweichung). Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung, da es in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen American Power gesprochen.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für American Power zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält die American Power-Aktie in der technischen Analyse, im Anleger-Sentiment und im langfristigen Stimmungsbild sowie im Relative-Stärke-Index überwiegend eine "Schlecht"-Bewertung.