Was macht der Kurs bei America Great Health?

Die America Great Health-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,01 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,02 USD, was einem Unterschied von +100 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt wurden positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Bewertung basiert auch auf der positiven Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Die Kommentare und Meinungen zu America Great Health waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die America Great Health-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (35,71) als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen (51,02) weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird America Great Health als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität zeigten und kaum Veränderungen in der Stimmung erkennbar waren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die America Great Health-Aktie aus charttechnischer Sicht und in Bezug auf die Anleger-Stimmung sowie den RSI und das Sentiment derzeit eine "Neutral"-Bewertung erhält.