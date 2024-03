Was macht der Kurs bei Akamai?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator in der technischen Analyse. Bei Akamai wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 51,42, dass die Akamai-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Akamai festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Akamai in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,96 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -880,3 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Akamai um 451,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Akamai vergeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten sie eine Entwicklung von 8,14 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 117,4 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.