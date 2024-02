Was macht der Kurs bei Airports of Thailand PCL?

Derzeit wird die Aktie von Airports Of Thailand Pcl anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 69 liegt, was bedeutet, dass die Börse 69,49 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 156 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von vergleichbaren Werten in der Verkehrsinfrastruktur. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "überbewertet" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 18,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,86 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,79 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 17,3 USD, was zu einem Abstand von -2,54 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,62 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 4,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,03 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die relative Stärke des Titels wird anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) bewertet. Der RSI7 liegt bei 44,2 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, und der RSI25 liegt bei 52,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.