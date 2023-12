Was macht der Kurs bei Air ChinaADR?

Die Diskussionen rund um Air China auf sozialen Medien geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Gemengelage stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt ergaben sich fünf Handelssignale, davon drei positive und zwei negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Air China liegt bei 57,35 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 47,85 eine neutrale Einschätzung. Somit erhält Air China in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Aktienkurses verzeichnete Air China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,37 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eine Underperformance von -28,88 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Air China mit einer Rendite von -0,61 Prozent um 26,77 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung im vergangenen Monat. Ebenso erfährt das Unternehmen keine signifikant erhöhte oder verringerte Aufmerksamkeit in den Diskussionen. Somit erhält die Air China-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.