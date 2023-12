Was macht der Kurs bei Ageas?

Das belgische Versicherungsunternehmen Ageas wurde in verschiedenen fundamentalen Kriterien bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 in der Versicherungsbranche als durchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Ageas daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ageas derzeit eine Rendite von 6,19 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Ageas beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ageas liegt bei 59,3, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 42,1, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein neutrales Rating für die Aktie.

Insgesamt wird Ageas in verschiedenen Kriterien wie KGV, Dividendenrendite, Sentiment und RSI neutral bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher eine solide Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.

Ageas kaufen, halten oder verkaufen?

