Was macht der Kurs bei Affiliated Managers?

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktienkursen. Für die Affiliated Managers Aktie liegt der RSI aktuell bei 47,92, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" signalisiert wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 200-Tage-Linie (GD200) der Affiliated Managers, die sich derzeit bei 141,13 USD befindet. Der Aktienkurs liegt bei 156,22 USD, was einem Abstand von +10,69 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 150,92 USD ergibt sich eine Differenz von +3,51 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Finanzen" hat die Affiliated Managers Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -6,49 Prozent erzielt, was 9,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,59 Prozent, wobei die Affiliated Managers Aktie aktuell 12,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Sentiment und Buzz rund um die Affiliated Managers Aktie hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch keine signifikante Veränderung. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für die Aktie auf dieser Stufe.