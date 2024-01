Was macht der Kurs bei Adairs?

Die technische Analyse ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Charts einer Aktie, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Ein Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Adairs-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 1,65 AUD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,75 AUD (+6,06 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,58 AUD über dem letzten Schlusskurs (+10,76 Prozent), was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adairs-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Adairs keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adairs-Aktie liegt bei 63, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 41,9) bestätigt diese neutrale Einschätzung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adairs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Adairs-Aktie. Die überwiegende Anzahl der Kommentare in den letzten Wochen war negativ, was zu einer insgesamt negativen Anlegerstimmung führt. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von Adairs als "Schlecht" bewertet.