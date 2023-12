Was macht der Kurs bei AdTheorent Holding Company?

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. Diese beziehen sich auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Adtheorent zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eher gering war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Von den Analysten wird die Adtheorent-Aktie dagegen als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Auch die kurzfristige Betrachtung zeigt eine positive Einschätzung, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 152,53 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,41 USD für die Aktie von Adtheorent, während der aktuelle Kurs bei 1,32 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 hingegen gibt ein positives Bild ab und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI geben eine "Neutral"-Bewertung für die Adtheorent-Aktie. Insgesamt erhält das Wertpapier also eine neutrale Einschätzung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Adtheorent-Aktie, wobei die Meinungen der Analysten positiv sind, während die technische Analyse und das Sentiment eher neutral bis negativ ausfallen. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren in ihre Entscheidung mit einbeziehen.