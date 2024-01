Was macht der Kurs bei Acconeer AB?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Acconeer wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 73,25 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acconeer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 26,7 SEK liegt, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 19,82 SEK deutlich darunter liegt und die Aktie daher als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Anlegerstimmung erhält Acconeer eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf der Diskussion in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Acconeer wird als "Gut" bewertet, basierend auf der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und einer positiven Veränderung der Stimmungsrate. Insgesamt wird die Aktie von Acconeer also als "Gut" bewertet.

