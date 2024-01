Was macht der Kurs bei Accel Holdings?

Die Accel-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und zeigt ein "Schlecht"-Signal mit einem Kurs von 0,79 HKD, was einer Entfernung von -23,3 Prozent vom GD200 (1,03 HKD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,87 HKD, was wiederum ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -9,2 Prozent bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung anhand des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Accel eine mittlere Diskussionsintensität, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorgenommen wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Accel gesprochen wurde. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Accel zeigt eine Ausprägung von 53,85 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 53,13 für 25 Tage, was beide zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Accel-Aktie aktuell charttechnisch, sentiment- und RSI-technisch betrachtet als neutral bewertet wird.