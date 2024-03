Was macht der Kurs bei Aberdeen Standard European Logistics Income?

Die Abrdn European Logistics Income PLC hat in den letzten Tagen einen Kurs von 61 GBP erreicht, was einem Abstand von +3,01 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -2,49 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten für Abrdn European Logistics Income PLC 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was durchschnittlich zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 80 GBP, was einem potentiellen Anstieg um 31,15 Prozent vom letzten Schlusskurs (61 GBP) entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Während der RSI7 bei 82,22 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überkauft ist, liegt der RSI für 25 Tage im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Abrdn European Logistics Income PLC überwiegend negativ diskutiert. Dies führte zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.