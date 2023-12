Was macht der Kurs bei A G BarrPLC?

Die Analyse von Barr, einem Unternehmen im Getränkesektor, zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen.

Die Diskussionsintensität im Internet über die Aktie ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhalten institutionelle Analysten die Bewertung "Gut" für Barr, basierend auf einer positiven Entwicklung des Aktienkurses. Der aktuelle Kurs von 520 GBP wird voraussichtlich um 15,38 Prozent steigen, was als positive Entwicklung angesehen wird.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Barr niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Dividendenpolitik wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche hat Barr in den letzten 12 Monaten eine bessere Performance erzielt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite jedoch unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance führt.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Ergebnisse für Barr, mit positiven Entwicklungen im Aktienkurs, aber negativen Bewertungen in Bezug auf die Dividendenpolitik und die Performance im Verbrauchsgütersektor.