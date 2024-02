Was macht der Kurs bei APG SGA?

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für die Apg Sga-Aktie liegt der RSI aktuell bei 10,81, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,86, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die nächsten 25 Tage führt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Apg Sga-Aktie bei 181,29 CHF liegt. Da der Aktienkurs bei 202 CHF gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von +11,42 Prozent, was eine Einstufung als "Gut" nach sich zieht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 184,24 CHF, was einer Differenz von +9,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der geringen Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Apg Sga-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen mit einem "Neutral" eingestuft.