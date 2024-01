Was macht der Kurs bei AES?

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aes liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 129,31 für "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" deutlich niedriger ist. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Aes mit 5,08 Prozent einen leicht höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Aes mit -30,43 Prozent mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aes-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei negative Themen die Diskussion dominierten. Anleger äußerten sich verstärkt negativ über das Unternehmen Aes. Trotzdem ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.