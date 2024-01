Was macht der Kurs bei ACEA?

Weitere Suchergebnisse zu "Acea":

Die Stimmung unter den Anlegern für Acea Spa ist derzeit überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Acea Spa-Aktie beträgt derzeit 36, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches neutrales Rating von 30,79.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Acea Spa-Aktie bei 12,06 EUR liegt, was als positiv eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 13,81 EUR liegt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein positives Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ist jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Acea Spa zu beobachten. Dies deutet auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hin und führt zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich eine uneinheitliche Bewertung für Acea Spa, mit positiven Signalen aus der technischen Analyse, aber einem negativen Sentiment in den sozialen Medien.