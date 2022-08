Was kommt als Nächstes für den 20-Jährigen hinter dem $100M Bed Bath & Beyond Trade? Warum Jake Freeman auf diese Psychedelika-Aktie fokussiert ist

Händler von Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) erfuhren letzte Woche von Jake Freeman, dem 20-jährigen Studenten der University of Southern California, der die gesamte Klasse der "Ape" -Investoren überlistet hat, darunter GameStop Corp. (NYSE:GME) Chairman Ryan Cohen, der auch seinen Anteil von 9,5 Millionen Aktien des angeschlagenen Einzelhändlers in bar auszahlte. Freeman und sein Onkel, Dr. Scott Freeman, leiten Freeman Capital Management. Sie… Hier weiterlesen