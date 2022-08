Was ist heute mit der Toll Brothers-Aktie los?

Toll Brothers Inc (NYSE:TOL) Aktien werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse bekannt gab. Die Aktie wurde zunächst aufgrund schwacher Prognosen niedriger gehandelt, bevor sie einen Umschwung vollzog.> Toll Brothers meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 2,5 Mrd. $, was laut Benzinga Pro die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 2,48 Mrd. $ übertraf. Das… Hier weiterlesen