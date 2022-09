Was ist eine Wachstumsaktie?

Bei der Analyse potenzieller Investitionen und Märkte achten die Anleger häufig auf das Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dieses zu messen. Sie können sie als eine Investitionsthese betrachten, die Ihnen hilft zu verstehen, wie schnell ein Unternehmen in einem oder mehreren Bereichen wachsen kann. Der Begriff "Wachstumsaktie" wurde erstmals in dem Buch "One Up on Wall… Hier weiterlesen