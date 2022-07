Was ist eine Anleihe? Die Grundlagen verstehen!

Wenn Sie an Investitionen denken, denken Sie wahrscheinlich an Aktien. Aktien sind das Anlageinstrument für den Normalbürger - jeder mit einem kleinen Kapitalbetrag kann in Aktien investieren, weil sie im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten ziemlich risikoarm sind. Aber was ist mit Anleihen? Sind sie nicht auch eine Anlagemöglichkeit, die vielleicht für Sie in Betracht kommt? Was ist eine Anleihe? Zunächst… Hier weiterlesen