Was ist das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG-Ratio)?

Wenn Sie nach Aktien suchen, werden Sie wahrscheinlich auf den Begriff PEG-Ratio stoßen. Aber was bedeutet das und wie können Sie es nutzen, um günstige Aktien zu finden? Es steht für Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis und ist eine nützliche Methode, um zu beurteilen, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Schauen wir uns das PEG-Verhältnis genauer an und was wir mit dieser nützlichen…