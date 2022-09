Was ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)?

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV oder im englischen P/B-Ratio) ist eine gängige Methode, um festzustellen, ob Anleger eine Aktie für günstig oder teuer halten. Der Buchwert eines Unternehmens ist der in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapitalwert (d. h. der Wert, den das Unternehmen hätte, wenn man alle Aktiva verkaufen und alle Passiva tilgen würde). Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gibt also an, wie viel Anleger momentan… Hier weiterlesen