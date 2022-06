Was ist der Kapitalmarkt?

Als Teil des Finanzmarktes dient der Kapitalmarkt der mittel- bis langfristigen Kapitalbeschaffung. Kapitalgeber (Investoren) und Kapitalnehmer (Unternehmen, Staaten, Länder, Haushalte) werden über Institutionen und Finanzgeschäfte auf dem Kapitalmarkt zusammengeführt. In diesem Teil des Finanzmarktes bedeutet mittel- bis langfristiges Kapital einen Zeitraum von einem beziehungsweise mehreren Jahren. Der Kapitalmarkt ist also nicht auf kurzfristige Gewinne ausgelegt. Was sind die für den… Hier weiterlesen