Was ist der DWS Top 50 Welt?

Der deutsche Vermögensverwalter DWS Group, dessen Hauptaktionär die Deutsche Bank ist, zählt zu den führenden Unternehmen seiner Art weltweit. Zum Hauptgeschäft der DWS Group gehören aktiv und passiv gemanagte Wertpapierfonds, an denen sich auch private Kleinanleger gerne beteiligen. Einer dieser Fonds ist der DWS Top 50 Welt. Was ist das Besondere an diesem Fonds? Welche Aktien sind enthalten? Wie sieht… Hier weiterlesen