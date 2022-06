Was ist der Buchwert?

Definition: Der Buchwert in der Unternehmensbewertung und an der Börse Der Begriff „Buchwert“ findet bei den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Themen Verwendung. Am wichtigsten ist der Buchwert jedoch im Bereich von Unternehmensbewertungen und im Aktienhandel. Der Buchwert aus unternehmerischer Sicht Aus unternehmerischer Sicht ist der Buchwert jener Wert, der sich aus der Summe sämtlicher Vermögenswerte ergibt. Der Buchwert spiegelt also den Wert… Hier weiterlesen