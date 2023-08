Was haben Pfannkuchen und die Blockchain gemeinsam?

Sara Tucci ist Expertin für Algorithmen und Codierung. Sie

arbeitet an der Technologie der

Blockchain,

die den Bitcoins beispielsweise zugrunde liegt. Sie könnte uns

eines Tages helfen, die Kontrolle über unsere Daten zu behalten,

statt sie in Clouds der Kontrolle durch Google und Co. auszusetzen.

Was das mit leckeren Pancakes zu tun hat, erklärt diese Folge der

