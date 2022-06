Was genau ist Arbitrum Odyssey?

In weniger als einem Monat beginnt die Arbitrum-Odyssee. Doch bevor wir darauf eingehen, worum es bei der Odyssee geht und wie Sie sich am besten auf die Teilnahme vorbereiten (und einige exklusive Arbitrum-NFTs verdienen), wollen wir Ihnen erklären, was es mit der Arbitrum-Blockchain auf sich hat. Was ist Arbitrum? Bei Arbitrum handelt es sich um eine Layer 2 (L2) Lösung… Hier weiterlesen