Was für ein Luxus: LVMH mit Rekordjahr und besten Wachstumsaussichten, doch die Aktie ist noch unter Allzeithoch zu haben!

Jedem ist es bestimmt schon aufgefallen. Allerorten steigen die Preise für lebensnotwendigen Dinge, was nicht wenige Mitmenschen eventuell schon in finanzielle Bedrängnis gebracht hat. Da könnte man meinen, dass dadurch so manches Luxusgut zum Ladenhüter mutiert ist.

Aber weit gefehlt. Die Nachfrage nach teuren Marken ist trotz hoher Inflation ungebrochen. Zumindest wenn es um die Waren des Edelmarkenkonzerns LVMH (WKN: 853292) geht. Denn hier spricht der geschäftliche Erfolg eine deutliche Sprache.

Top-Jahr 2023

Das Jahr 2023 war ganz allgemein ein sehr gutes für LVMH. Und die hochwertigen Marken des Unternehmens wie Louis Vuitton, Tiffany, Bulgari oder Dior fanden bei Luxusliebhabern einen hohen Absatz.

Wobei sich für den größten Zuwachs im letzten Jahr allerdings die Sparte „Selective Retailing“ verantwortlich zeigte. Hier erfreut sich hauptsächlich die Kosmetikkette Sephora immer größerer Beliebtheit.

Die Zahlen für das letzte Geschäftsjahr belegen uns jedenfalls eindeutig die ungebrochene Nachfrage nach den Produkten von LVMH. Um 9 % auf 86 Mrd. Euro sind die Umsatzerlöse demnach in 2023 nach oben geklettert.

Und beim Nettogewinn konnte man sich gegenüber dem Vorjahr über einen Anstieg von 8 % auf 15,2 Mrd. Euro freuen. Beide Werte stellen übrigens die höchsten in der Unternehmensgeschichte dar. Womit sich LVMH also über ein weiteres Rekordjahr freuen kann.

Sehr positiv ist sicherlich auch die Entwicklung der Nettomarge zu betrachten. Diese lag 2023 mit 17,61 % nämlich deutlich über dem durchschnittlichen Wert der letzten fünf Jahre (15,61 %). Was letztendlich ein deutliches Zeichen für die Erhöhung der Profitabilität darstellt.

Weiteres Wachstum im Blick

Wie wir an den Ergebnissen von 2023 sehen können, scheint der Verkauf von Luxusgütern auch im Schatten der hohen Inflationszahlen oder einer gewissen Absatzflaute in China ungebremst weitergegangen zu sein. Was darauf hindeuten könnte, dass man auch mittelfristig mit weiterem Wachstum rechnen dürfte.

Wenn man den Experten von MarketScreener Glauben schenken darf, sollen bereits im laufenden Jahr neue Bestmarken bei Umsatz und Gewinn erreicht werden. Und auch für die nächsten zwei Jahre sieht man hier bei beiden Kennzahlen einen weiteren Anstieg.

So sollen dann 2026 die Umsatzerlöse schließlich den Betrag von 104 Mrd. Euro erreichen. Und was das Nettoergebnis betrifft, könnte dieses laut Prognose mit 19,4 Mrd. Euro dann eventuell schon ganz fest an der Marke von 20 Mrd. Euro kratzen.

Interessant finde ich außerdem, dass sich der Free Cashflow die nächsten Jahre in etwa auf demselben Niveau wie der Nettogewinn bewegen soll. Was zusätzlich für eine sehr gute finanzielle Verfassung von LVMH sprechen sollte.

Aktie noch unter Allzeithoch

Die LVMH-Aktie hat bereits Ende Januar nach Bekanntgabe der Jahreszahlen eine Aufwärtsbewegung begonnen und notiert aktuell mit 849,10 Euro (29.02.2024) rund 14 % höher als noch zu Beginn des Jahres. Sie hat damit aber noch nicht wieder ihren bisherigen Höchststand übertroffen.

Diesen markierte sie am 24. April letzten Jahres mit einem Kurs von 903,10 Euro. Es sieht aber ganz danach aus, dass die Papiere von LVMH wohl nicht mehr allzu lange benötigen werden, um ihren damaligen Höchstwert vielleicht sogar nachhaltig zu überwinden.

Das aktuelle KGV von 28 sollte dabei nicht im Weg stehen. Schließlich sind die Wachstumsaussichten des Luxusgüterkonzerns ausgezeichnet und könnten in meinen Augen auch noch eine weitaus höhere Bewertung rechtfertigen.

Bei LVMH ist meiner Ansicht nach alles im grünen Bereich und wir können uns deshalb vermutlich sowohl bei den Ergebnissen als auch beim Aktienkurs auf neue Rekordwerte einstellen. Vor diesem Hintergrund macht die Aktie auf mich zumindest derzeit noch einen relativ günstigen Eindruck.

Der Artikel Was für ein Luxus: LVMH mit Rekordjahr und besten Wachstumsaussichten, doch die Aktie ist noch unter Allzeithoch zu haben! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von LVMH.

Aktienwelt360 2024