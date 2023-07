Was erwartet die PayPal-Aktie in den kommenden Tagen?

Nach einer unangenehm langen Schwächephase konnte die PayPal-Aktie im Juni endlich eine ersehnte Erholung verzeichnen, welche seit einiger Zeit von vielen Analysten prognostiziert wurde. Ausgehend vom 52-Wochen-Tief bei 54,84 Euro stieg der Kurs zeitweise um etwa 20 Prozent.

Im Verlauf dieser Woche war weiterer Aufschwung in den PayPal-Aktien zu erkennen. Allerdings reichte es noch nicht für einen deutlichen Anstieg. Obwohl sich Bullen dem wichtigen Niveau näherten und dieses kurzzeitig sogar überwinden konnten, nahmen am Freitag die Bären wieder das Ruder in die Hand.

PayPal: Unglück im Glück

Am vergangenen Freitag verlor die PayPal-Aktie knapp 1,4 Prozent und sank auf 65,54 Euro. Dies stellt zwar keinen massiven Einbruch dar und man kann ohne Bedenken davon ausgehen, dass der allgemeine Aufwärtstrend fortbesteht;...