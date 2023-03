Was eine Performance - Inter Parfums-Aktie weiter auf Erfolgskurs!

Unser Turbodepot-Wert Inter Parfums legt seit Monaten kontinuierlich zu. Mit einer Gesamtperformance von mehr als 60% seit Kauf gehört der Wert zu den Überfliegern des Turbodepots.

Bei einer solchen Performance lohnt es sich getreu der Börsenweisheit „The trend is your friend“ zu handeln, also in Ihrem Falle nichts zu tun, zu halten und den Trend einfach zu genießen. Aber schauen wir uns im Folgenden doch einmal die Gründe dieser Performance etwas genauer an.

Mit einem genaueren Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens ist zu erkennen, dass das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um satte 23,55% steigern konnte, auch die Prognosen sind vielversprechend. Ebenso konnte das Operative Ergebnis von 155,44 Mio. USD auf 202,05 Mio. USD um 34,3% gesteigert werden. Durch diesen Anstieg in den...