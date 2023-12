Was bedeutet die neueste Entwicklung für die Sartorius Aktie?

Die aktuelle Kursentwicklung der Sartorius-Aktie wirft Fragen auf, da Analysten der Ansicht sind, dass sie derzeit nicht angemessen bewertet ist. Das wahre Kursziel wird um +24,28% über dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Aktuelle Entwicklung:

Am 28.12.2023 verzeichnete Sartorius eine Kursentwicklung von -0,21%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg belief sich das Ergebnis auf -3,44%, was zu einer relativen Pessimismus am Markt geführt hat.