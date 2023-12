Was bedeutet das für den Kurs von Continental Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Meinung um +4,26% vom derzeitigen Kurs entfernt.

Kursentwicklung und Kursziel von Continental

Am 01.12.2023 verzeichnete Continental eine Kursentwicklung von +2,45%. Das Kursziel des Unternehmens wird derzeit auf 75,07 EUR geschätzt, wobei das Guru-Rating stabil bei 3,48 bleibt.

Aktuelle Einschätzung und Prognose

Die positive Kursentwicklung der vergangenen Handelstage, insbesondere die Steigerung um +4,08% in der letzten Handelswoche, hat dazu geführt, dass die Stimmung am Markt derzeit relativ optimistisch ist. Die Analysten in den Bankhäusern zeigen sich ebenfalls positiv gestimmt und sehen noch weiteres Kurspotenzial.

Einschätzungen der Bankanalysten

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt bei 75,07 EUR, was ein Kurspotenzial von +4,26% bedeutet. Dennoch sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. Während 3 Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen, sehen 7 weitere Analysten die Continental-Aktie als Kauf. 14 Experten geben eine neutrale Empfehlung und nur 1 Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktie.

Fazit: Positives Guru-Rating bestätigt Optimismus

Trotz der unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten bleibt die Mehrheit optimistisch, was sich auch im sogenannten “Guru-Rating” widerspiegelt. Dieses Indikator zeigt, dass die positive Einschätzung des Marktes und der Analysten durchaus fundiert ist. Das “Guru-Rating” bleibt stabil und bestätigt somit die positive Entwicklung der Continental-Aktie.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Analysten die Continental-Aktie derzeit als unterbewertet ansehen und weiteres Kurspotenzial erwarten.

