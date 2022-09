Was bedeutet der Gewinnausfall von FedEx für Amazon? Erwarten Sie einige Aktiengewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktien von FedEx Corp (NYSE:FDX) fielen in der vergangenen Woche, nachdem das Unternehmen schwache vorläufige Ergebnisse vorgelegt hatte. Obwohl der Fehlschlag von FedEx auf eine Schwäche des gesamten E-Commerce hindeutet, sehen die Analysten von BofA Securities eine Chance bei Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). Was geschah: FedEx sagte, dass die Ergebnisse des ersten Quartals durch eine globale Volumenschwäche beeinträchtigt wurden, die sich… Hier weiterlesen