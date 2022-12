Was bedeutet der Erfolg von Wednesday für Netflix?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN: 552484) hat einen neuen Blockbuster in seinem Programm: Wednesday. Die Serie, die das jugendliche Leben eines Mitglieds der Adams Family thematisiert, bricht munter weiter Rekorde. Rund 176 Mio. Haushalte haben die Serie demnach bereits gestreamt.

Wir als Investoren müssen uns eine Frage stellen: Wie kann Netflix Wednesday monetarisieren? Über Umwege kann es zum Erfolg des Streaming-Anbieters beitragen. Jedoch ist es lediglich eines: Ein Stück Content aus einem deutlich größeren Fundus.

Der Erfolg von Wednesday für Netflix: Darum geht es

Die eigentliche Intention von Content ist es, die Nutzerbasis bei Laune zu halten. Wenn 176 Mio. Haushalte sich die Serie angesehen haben, so bedeutet das: Der US-Streaming-Konzern trifft den Zeitgeist der Verbraucher. Möglicherweise im Moment besser als die Konkurrenz. Zumindest ist das Momentum auf der Seite dieses Streaming-Anbieters, was die Anzahl der Streaming-Stunden vieler Abonnenten angeht.

Der springende Punkt ist jedoch: Netflix wird nicht für das Betrachten des Content bezahlt. Auch nicht dafür, dass möglichst viele Nutzer eine Anzahl von Streaming-Stunden auf der Plattform verbringen. Das dürfte, wenn, dann relevant werden, sobald es eine nennenswerte Anzahl an Abonnenten mit Werbung gibt. Ab diesem Zeitpunkt gibt es eine kleinere Korrelation zwischen Umsatz und Nutzungszeiten.

In der Zwischenzeit geht es für Netflix lediglich darum, mit solchen Formaten womöglich weitere Zuschauer anzulocken. Erfolge und beliebter Content können in Summe ein Argument für einen Streaming-Dienst sein. Jedoch dürfte dieses eine Stück Content nicht direkt dafür verantwortlich sein, dass sich Abonnenten auf Dauer an das Angebot binden oder neu für diesen Dienst entscheiden. Die Wirkweise einzelner Inhalte im Zahlenwerk ist damit tendenziell eher begrenzt.

Wichtig: Es müssen ständige Erfolge her

Netflix braucht beständige Erfolge. Das heißt, dass einzelne Content-Erfolge nicht zwangsläufig Wachstum bedeuten. Regelmäßigkeit erhöht hingegen die Kundenbindung und eröffnet die Chance, dass sich einzelne Verbraucher auf Dauer für das Angebot entscheiden.

Aber die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Deshalb müssen wir uns als Investoren fragen: Welcher Content-Streaming-Akteur hat das beste Angebot? Heute, morgen, in fünf Jahren? Beliebte Inhalte, gute Serien und beliebte neue Inhalte sind ein Pfad, um dieses Ziel zu erreichen. Wednesday ist für Netflix ein Mosaikteilchen, mehr nicht. Zumindest im Moment und mit dieser operativen Ausrichtung.

