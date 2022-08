Was der Whistleblower für Elon Musk und Twitter bedeutet: 'Benzin ins Feuer'

Finanztrends Video zu BP



Der ehemalige Sicherheitschef der Social Media Plattform Twitter Inc. (NYSE:TWTR) äußert sich zu den Praktiken seines ehemaligen Unternehmens. Hier’s ein Blick auf die Whistleblower-Beschwerde und was sie für die anstehende Übernahme von Twitter durch Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk bedeuten könnte. Was ist passiert: Der ehemalige Sicherheitschef von Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, so die Washington Post, wirft dem Unternehmen… Hier weiterlesen