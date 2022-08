Was bei der Palantir Technologies-Aktie zu Beginn der Woche zu beachten ist

Palantir Technologies, Inc (NYSE:PLTR) stürzte am Freitag um 7% ab, da die Aktie aus einem Kopf-Schulter-Muster auf dem Tages-Chart nach unten ausbrach. Ein Kopf-Schulter-Muster kann entweder ein starker Umkehrindikator sein, wenn es an der Spitze eines Aufwärtstrends auftritt, oder ein Fortsetzungsmuster in einem Abwärtstrend. Das Muster entsteht, wenn ein Wertpapier einen runden Bogen bildet und dann abfällt (rechte Schulter), gefolgt… Hier weiterlesen