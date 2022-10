Was bei Nvidia zu beachten ist, da die Aktie mit dem Markt schwankt

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) handelte am Montag etwa 3,5 % höher, parallel zum S&P 500, der etwa 2,5 % höher notierte. Am Freitag, als Nivida den Handel mit einer umgekehrten Hammer-Kerze auf dem Tages-Chart beendete, wurde ein Abprallen nach oben zum wahrscheinlichsten Szenario, insbesondere in Verbindung mit dem Relative-Stärke-Index der Aktie, der sich im überverkauften Bereich befand. Am Montagnachmittag hatte Nvidia… Hier weiterlesen