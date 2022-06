Warwick konsolidiert die Mayfair-Kollektion mit der Erweiterung des Green Street-Portfolios

London (ots/PRNewswire) -Die Warwick Investment Group hat zwei Gebäude in der Green Street erworben, um ihre Präsenz in Mayfair zu verstärken und den Umfang ihres Mietportfolios im Zentrum Londons weiter auszubauen.Dies ist der Abschluss eines sehr arbeitsreichen Jahres für das US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen, das weiterhin ununterbrochene Investitionsblöcke mit Eigentumswohnungen in den goldenen Postleitzahlen der Londoner Innenstadt konsolidiert.Mit einem Vermietungsportfolio von 21 Gebäuden unter seiner aufstrebenden Vermietungsmarke ist Warwick nun ein wichtiger privater Vermieter in Mayfair und Belgravia mit dem Ziel, einer der Top 10 privaten Vermieter in der britischen Hauptstadt zu werden.Das Green-Street-Portfolio besteht aus zwei viktorianischen roten Backsteingebäuden im Herzen von Mayfair und markiert das erste Mal, dass die Gebäude jemals gehandelt wurden. Die beiden Gebäude verfügen über eine Gesamtfläche von fast 10.000 Quadratmetern, die von Ein- bis Drei-Zimmer-Mehrfamilienwohnungen reichen.Der Kauf ist für Warwick von großer strategischer Bedeutung, da er in der Nähe des kürzlich außerhalb des Marktes erworbenen historischen Mehrfamilienhauses in der North Audley Street 13/13A liegt.Die Akquisitionsstrategie steht im Einklang mit der Konsolidierung von Clustern großartiger Gebäude in zentralen Stadtvierteln, um ein diversifiziertes Portfolio der Größenordnung in Central London zu schaffen.Andrew J. Chrysostomou, UK Senior Managing Director:Nach dem Erwerb der North Audley Street haben wir das Green Street Portfolio als wichtiges Ziel identifiziert. Die Anlagen in der Green Street sind eine großartige Ergänzung sowohl zu unseren Mayfair-Beständen als auch zu unserem breiteren Portfolio. Wir verfügen über eine gesunde Pipeline von über 100 Millionen Pfund und streben weiterhin komplementäre Erweiterungen des Portfolios an.Kate Richard, Gründerin und Geschäftsführerin:Im Zentrum Londons findet der jüngste Nachfrageanstieg vor dem Hintergrund eines insgesamt bemerkenswert unelastischen Wohnungsangebots statt. Wir sehen weiterhin eine robuste Mieternachfrage in Kombination mit einem begrenzten Angebot als positiven Kontext für die Entwicklung der Mietwerte von Mehrfamilienhäusern in Central London, selbst vor dem Hintergrund eines schwierigen makroökonomischen Umfelds.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849917/Greenstreet_Mayfair.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3581280-1&h=145979171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3581280-1%26h%3D2773142303%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1849917%252FGreenstreet_Mayfair.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1849917%252FGreenstreet_Mayfair.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1849917%2FGreenstreet_Mayfair.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897718/Warwick_Group_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3581280-1&h=2475622345&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3581280-1%26h%3D2413772683%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F897718%252FWarwick_Group_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F897718%252FWarwick_Group_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F897718%2FWarwick_Group_Logo.jpg)Pressekontakt:Andrew Chrysostomou,ajc@warwickinvestmentgroup.comOriginal-Content von: Warwick Investment Group, übermittelt durch news aktuell