Warum (und wann) dieser Nvidia-Investor eine Kaufgelegenheit vor sich sieht

Die Aktien der NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) sind seit Jahresbeginn um mehr als 40 % gesunken, und ein Investor sieht eine Kaufgelegenheit, falls die Aktie aufgrund der Gewinne in dieser Woche weiter fällt. Was geschah: Requisite Capital Management's Bryn Talkington erläuterte, warum eine Kaufgelegenheit in Nvidia-Aktien schnell herannahen kann Montag auf CNBC's "Fast Money Halftime Report." "Die technischen Daten sehen für die Aktie im Moment… Hier weiterlesen