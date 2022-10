Warum überhaupt in Einzelaktien investieren?!

Wer sich als Anleger am allgemeinen Wachstum der Weltwirtschaft beteiligen möchte, kann das heutzutage ganz unkompliziert mittels eines ETF tun. Auch spezielle Trends oder Branchen können einfach abgedeckt werden. Verglichen mit Einzelaktien ist hier eine breite Streuung leichter möglich. Weiterhin erzielen die meisten Privatanleger mit Einzelaktien eine geringere Rendite, als sie es mit marktbreiten ETFs tun würden. Da ist die Frage naheliegend: Warum sollte man überhaupt in Einzelaktien investieren? Hier sind fünf Gründe, die meiner Meinung für Einzelaktien sprechen.

Freude an der Beschäftigung mit Unternehmen

Bei der Suche nach attraktiven Einzelaktien schaue ich mir natürlich die Unternehmen hinter diesen Aktien genau an. Für manche Menschen mag das Arbeit sein, die man sich mit einem ETF ersparen kann. Mir macht die Analyse von Unternehmen schlicht Spaß. Ich erweitere so meinen Horizont und lerne nicht nur etwas über ein spezielles Unternehmen, sondern über allgemeine wirtschaftliche Zusammenhänge, Technologien und Kultur.

Gestärktes Durchhaltevermögen

Einer der wichtigsten Faktoren, um langfristig Erfolg am Aktienmarkt zu haben, ist das Durchhaltevermögen auch in schwierigen Zeiten. So wie derzeit. Für mich haben Einzelaktien hier einen Vorteil. Nehmen wir Puma als Beispiel. Ich habe diese Aktie analysiert, für gut befunden und gekauft. Obwohl sich der Aktienkurs im letzten Jahr mehr als halbierte, mache ich mir keine Sorgen. Denn ich bilde mir ein, dass ich das Unternehmen verstehe, und sehe die Produkte täglich auf der Straße oder im Fitnessstudio. Bei einem abstrakten ETF, der zum Beispiel auf spezielle Themen setzt, wäre ich wahrscheinlich weniger entspannt.

Vermeiden von bestimmten Investments

Ein weiterer Vorteil von Einzelaktien ist, dass ich ganz genau entscheiden kann, in welche Unternehmen ich investiere. Möchte ich mich zum Beispiel aus ethischen Gründen nicht an Unternehmen aus den Bereichen Tabak, Rüstungs- oder Ölindustrie beteiligen, kaufe ich schlicht keine entsprechenden Aktien.

Bei ETFs ist das komplizierter. Selbst ETFs, die sich als nachhaltig bezeichnen, investieren teilweise in Unternehmen aus den genannten Branchen. Ich kann dies zwar über die Liste aller Positionen herausfinden und dann verschiedene ETFs vergleichen. Einfacher ist es definitiv mit Einzelaktien.

Geringere Kosten mit Einzelaktien

Ja, ETFs sind heutzutage ziemlich kostengünstig. Aber kostenlos sind sie in aller Regel nicht. Der beliebte iShares MSCI World weist zum Beispiel eine Gesamtkostenquote von 0,2 % auf. Bei spezielleren ETFs wie dem iShares Global Clean Energy sind es bereits 0,65 %.

Diese Kosten fallen zusätzlich zu möglichen Kauf- und Verkaufsgebühren jedes Jahr an. Bei einem investierten Vermögen von 100.000 Euro wären dies bei dem iShares Global Clean Energy also bereits 650 Euro Gebühren jedes Jahr. Bei Einzelaktien betragen die Haltekosten hingegen genau 0 Euro.

Chance auf bessere Performance

Wer wie ich versucht, langfristig besser als der breite Aktienmarkt abzuschneiden, wird nicht umhinkommen, auch Einzelaktien zu kaufen. Ein Großteil der Privatanleger schneidet auf lange Sicht schlechter ab als der allgemeine Markt. Diverse Services von Motley Fool beweisen jedoch, dass es möglich ist, durch Investments in erstklassige Einzelaktien über einen langen Zeitraum deutlich besser als zum Beispiel mit einem MSCI World ETF abzuschneiden.

Der Artikel Warum überhaupt in Einzelaktien investieren?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Puma. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022