Warum ein prominenter Tesla-Analyst die EV-Aktie heute fallen sieht

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)-Aktien werden voraussichtlich auf einige Katalysatoren in der kommenden Woche reagieren, und ein Analyst ist nicht allzu optimistisch, was ihre Performance am Montag angeht. Was geschah: Future Fund’s Gary Black, ein Tesla-Bulle, sagte in einem Tweet, dass er erwartet, dass die Aktie am Montag fallen wird, da sie auf einige Katalysatoren reagieren wird. Die Auslieferungen im dritten Quartal… Hier weiterlesen