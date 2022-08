Warum mehrere chinesische Aktien höher gehandelt wurden; hier sind die 58 größten Bewegungen von gestern

Gewinner Kiora Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KPRX) stieg am Donnerstag um 95,3% und schloss bei $0,2580, nachdem Ladenburg Thalmann die Coverage für die Aktie mit einem Buy-Rating begonnen und ein Kursziel von $6,50 bekannt gegeben hatte. Bright Minds Biosciences Inc. (NASDAQ:DRUG) stieg um 46% und schloss bei $2,89, nachdem sie am Mittwoch um 49% zugelegt hatte. Bright Minds bewertete das über Nacht… Hier weiterlesen