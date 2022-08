Warum ich keine weiteren Aktien von Berkshire Hathaway kaufen werde!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ohne Zweifel zählen Warren Buffett und sein Beteiligungskonzern Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) zu bedeutenden Akteuren am Kapitalmarkt. So ist es kaum verwunderlich, dass Buffett mit Aussagen oder Beteiligungen für zweistellige Prozentsprünge bei Portfoliounternehmen sorgen kann.

Nichtsdestotrotz erachte ich das Renditepotenzial des Portfolios von Berkshire Hathaway nicht höher als jenes vom Dow-Jones-Index. Dies beweist auch ein Blick in die Vergangenheit, wonach es auch hier deutlich bessere Anlagemöglichkeiten gab.

Buffetts Portfolio im Detail

Keine Frage, der Erwerb von Aktien von Apple (WKN: 865985) im Jahr 2016 zählte zu den besten Geschäften, die Warren Buffett jemals abgeschlossen hat. Denn der Wert des Aktienpaketes stieg von 36 Mrd. US-Dollar im Jahr 2016 auf nun über 157 Mrd. US-Dollar an. Dies führte in weiterer Folge jedoch auch dazu, dass das Portfolio eine starke Gewichtung in Apple aufweist. So besteht das Portfolio zu 42,8 % aus Apple-Aktien (Stand: 19.08.2022, maßgeblich für alle Kennzahlen).

Doch auch das restliche Portfolio weist aus meiner Sicht keine starke Diversifikation auf. Denn Buffett investiert vor allem in US-amerikanische Aktien aus dem Lebensmittel-, Banken- oder Erdölsektor. So machen die größten sieben Positionen sage und schreibe 80,4 % des Portfolios aus.

Nun gibt es aus meiner Sicht drei Möglichkeiten. Wenn man beschließt, dass Warren Buffett mit diesem Portfolio eine bessere Rendite als der Markt erzielt, könnte man entweder Aktien von Berkshire Hathaway erwerben oder das Portfolio mit sieben Einzelkäufen zu 80,4 % abdecken. In Zeiten niedriger Handelsgebühren sollte dies kein Problem darstellen. Oder man beschließt, dass man sein Portfolio breiter streuen möchte, und wird daher vermutlich nicht in die Aktie von Berkshire Hathaway investieren.

Performance im Vergleich

Wenngleich die Rendite von Berkshire Hathaway eindrucksvoll ist, gab es in den letzten Jahren deutlich bessere Anlagemöglichkeiten, wie die nachfolgende Tabelle veranschaulicht. Dies soll die Leistungen Buffetts auf keinen Fall schmälern, sondern vielmehr aufzeigen, dass eine Investition in den Technologiesektor oftmals die bessere Alternative gewesen wäre.

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Berkshire Hathaway +4,76 % -5,02 % +4,67 % +47,22 % +68,03 % MSCI World Index +6,61 % -4,18 % -7,73 % +32,58 % +45,30 % S&P-500 Index +6,76 % -1,67 % -3,92 % +45,29 % +74,55 % Dow Jones Index +5,79 % +0,47 % -3,27 % +29,72 % +55,76 % Nasdaq-100 Index +6,96 % -4,40 % -11,20 % +71,89 % +129,00 %

Fazit

Ohne Diskussion ist ein Investment in Berkshire Hathaway für Börsen-Anfänger eine geeignete Alternative, um Erfahrung an der Börse zu sammeln. Denn im Vergleich zu einer Einzelaktie erachte ich das Risiko als deutlich geringer bei einer vermutlich höheren Renditeerwartung.

Dennoch muss erwähnt bleiben, dass Berkshire Hathaway keinesfalls alternativlos ist. Denn mit einer Investition in den S&P-500 Index oder in den Nasdaq-100 Index hätte man auf Sicht von fünf Jahren eine deutlich höhere Rendite erzielt.

Ohne Frage ist das Klumpenrisiko von Apple auch im S&P-500 Index mit einer Gewichtung von 7,43 % gegeben. Jenes von Berkshire Hathaway ist jedoch um einiges größer, wonach ich aktuell eher zum breit gestreuten Index tendieren würde.

Der Artikel Warum ich keine weiteren Aktien von Berkshire Hathaway kaufen werde! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

