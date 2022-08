Warum hat diese unterbewertete Cannabis-Aktie einen ermutigenden Ausblick?

Der Analyst In einer aktuellen Analystennotiz hat Pablo Zuanic von Cantor Fitzgerald das Rating von Overweight für Village Farms Int'l Inc.(NASDAQ:VFF) und senkte das 12-Monats-Kursziel der Aktie auf US$6,75 von $7,30, aufgrund reduzierter Schätzungen. Zuanic findet jedoch Wert in der Aktie. > Die These Zuanic erklärte, dass VFF zwar ein solides Wachstum der Cannabisverkäufe für das Juniquartal meldete, die positive Stimmung jedoch durch… Hier weiterlesen