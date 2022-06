Warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für den Aktienkauf ist

Es mag zwar im ersten Moment total absurd klingen, aber genau jetzt könnte ein hervorragender Zeitpunkt sein, mit dem Aktienkauf zu beginnen. Seit einigen Monaten kennen die Aktienkurse nur noch eine Richtung: nach unten. Erholungsversuche werden meist schon nach wenigen Tagen wieder im Keim erstickt. Scheinbar sind die Anleger gerade sehr skeptisch, wenn es um die zukünftige Entwicklung der Aktienkurse geht.

Und das aus gutem Grund! Die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten, einige Analysten befürchten, dass uns eine Rezession bevorstehen könnte, und darüber hinaus finden sich noch jede Menge weiterer Punkte. Klingt doch ganz so, als könnten die Aktienkurse noch ewig weiter fallen, bis die Nachrichten wieder optimistischer werden.

Mit Geduld zum Vermögen

Für Anleger ist das aber eigentlich nur wichtig, wenn man seine Aktien jetzt verkaufen möchte. Denn vor wenigen Monaten hätte man noch sehr viel mehr Geld herausholen können. Ist man aber auf der anderen Seite der Transaktion und möchte also Aktien kaufen, könnte es doch nichts Besseres geben, als pessimistische Anleger, die ihre Aktien loswerden möchten!

Wenn die Stimmung am schlechtesten ist, die Aktienkurs also stark fallen, ist es meist nicht schwierig, Schnäppchen zu finden. Man sollte nur eine Portion Geduld mitbringen, denn die Zeit kontinuierlich steigender Kurse ist wohl vorerst vorbei.

Ist man aber geduldig und gerät nicht in Panik, wenn die Aktie, die man eben noch für 100 Euro gekauft hat, morgen nur noch 90 Euro kostet, kann nicht mehr viel schiefgehen. Der Blick in den Rückspiegel zeigt, dass die Kurse langfristig steigen werden. Solange die Wirtschaft wächst, werden früher oder später auch die Aktienkurse steigen. Schaut man sich die Entwicklung des DAX seit der Einführung 1989 an, sieht man, dass es trotz vieler Rückschläge doch immer weiter raufging.

Langfristig werden die Aktienkurse steigen

In manchen Fällen gab es sogar extreme Kursverluste, wie zum Beispiel im Jahr 1989, als der Index an einem einzigen Tag um 12,81 % eingebrochen ist. Auch im März 2020 ist der DAX an einem einzigen Tag um mehr als 12 % gefallen. So katastrophal das auf den ersten Blick auch wirken mag, hat es langfristig keine großen Auswirkungen. Tatsächlich hätte man sogar viel Geld verdienen können, wenn man an solchen Tagen zugegriffen hätte.

Denn trotz aller Rückschläge hat der Aktienindex über die vergangenen knapp 30 Jahre um durchschnittlich etwa 8 % pro Jahr an Wert zugelegt. Von nur 1.000 Punkten ging es auf aktuell 13.761 Punkte rauf (Stand: 12.06.2022).

Anstatt sich jetzt also den Kopf zu zerbrechen, ob die Kurse in den nächsten Wochen und Monaten weiter fallen, sollte man einfach loslegen und jeden Monat einen festen Betrag investieren. Noch dazu muss man sich nicht mal große Mühe geben, um die besten Aktien zu finden. Wenn man nicht gerade seine Freizeit mit dem Lesen von Geschäftsberichten verbringt, ist es unwahrscheinlich, langfristig besser abzuschneiden als der Markt.

Deshalb ist es die beste Idee, einfach jeden Monat in einen Fonds zu investieren, der den DAX oder einen anderen breit gefächerten Aktienindex abbildet. So ist eine ordentliche Rendite fast schon garantiert, wenn man lange genug investiert bleibt, um auch Schwächephasen auszusitzen.

Der Artikel Warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für den Aktienkauf ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022